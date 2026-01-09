Mahmood firma la canzone originale del film "Le cose non dette"

Milano, 9 gen. (askanews) - Le cose non dette, è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per Island/Universal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'atmosfera emotiva che pervade l'opera.

É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo.

Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. Nel cast, accanto ai protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, figurano anche Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo, completando un ensemble ricco e articolato. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema in associazione con Asa Nisi Masa e distribuito da 01 Distribution. Le vendite estere sono affidate a Rai Cinema International Distribution.

Mahmood, cantautore e cantante famoso sia in Italia che all'estero. Ha scalato le classifiche diventando uno degli artisti più influenti della scena contemporanea, capace di coniugare sonorità urban, pop ed elettroniche. 38 Platini e 6 Oro, due vittorie al Festival di Sanremo è diventato un punto di riferimento non solo nel panorama musicale, ma anche nel mondo della moda capace di influenzare tendenze e di rappresentare una nuova idea di stile libero, inclusivo e contemporaneo.