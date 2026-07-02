"Magari un'altra volta": Aldo, Giovanni e Giacomo svelano nuovo film

Roma, 2 lug. (askanews) - Si intitola "Magari un'altra volta" il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato, in arrivo nelle sale dal prossimo 28 gennaio distribuito da Medusa Film.

Le riprese, attualmente in corso, si svolgono tra Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia e avranno una durata di otto settimane.

Il trio, in un video ironico, ha svelato qualche dettaglio in più, soprattutto sul cast, che accanto loro vede tra gli altri Nicoletta Romanoff, Galatea Ranzi, Marco Bonini, Carlo Amleto, Barbara Chichiarelli, Pietro Ragusa e Francesco Brandi, con la partecipazione di Marco D'Amore, Salvatore Esposito e con Paolo Calabresi e Claudio Santamaria.

"Ci saranno incontri particolari, delle fughe, un ritrovamento insperato.... Andiamo alla ricerca di un personaggio che è vissuto con noi ed è una grandissima testa di rapa..... Claudio Santamaria.... Fa veramente ridere.... Ci vediamo al cinema" hanno detto Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e Aldo, Giovanni e Giacomo.