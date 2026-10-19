MAF 2026: vent'anni di innovazione audiovisiva

Milano, 19 ott. (askanews) - Vent'anni di storia e una nuova identità per guardare al futuro dei media. A Milano, il MAF 2026, il Multimedia Audiovisual Forum, ha riunito i protagonisti dell'industria audiovisiva. Al centro dell'edizione, una svolta importante: HD Forum Italia cambia nome e diventa Media Innovation Forum Italia, ampliando la propria missione per rappresentare un ecosistema sempre più interconnesso. Un'evoluzione che nasce dal percorso compiuto dal 2006 a oggi. Dall'Alta Definizione a uno scenario in cui televisione, piattaforme digitali e nuove tecnologie condividono sfide e opportunità.

"Questa giornata la dedichiamo a tutti i nostri amici, partner e associati in cui ci vediamo, esponiamo gli stand, facciamo vedere le novità e raccontiamo quello che sarà il futuro. Passati i primi 20 anni ci sarà un'evoluzione e gli altri dovranno ragionare perché alcuni di noi sono a fine corsa" ha dichiarato Tonio Di Stefano, Presidente di HD Forum Italia.ù

Il cambio di nome rappresenta molto più di una nuova identità: è un'apertura verso nuove competenze e professionalità, con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra imprese, università, istituzioni e centri di ricerca.

"E' un luogo in cui si può fare network e in cui si può conoscere questo mondo che si sta ampliando. Era un semplice lavoro tecnico, ma ora sta diventando qualcos'altro. Siamo fiduciosi del fatto che oggi vengano fuori belle idee" ha aggiunto Stefania Sagona, Vice Presidente di HD Forum Italia.

Con il nuovo Statuto, l'associazione amplia il proprio perimetro e punta a rafforzare il dialogo tra i protagonisti dell'ecosistema dei media, mantenendo il MAF come spazio di confronto e condivisione dell'innovazione.

"Sono tematiche di grande innovazione e che stiamo vedendo che impattano in questo settore, nel mondo audiovisivo, in modo rilevante perché la tecnologia è prominente e ci spinge ad essere più veloci e produttivi. HD Forum cambia nome e si chiamerà Media Innovation Forum Italia. Un cambiamento che ci porta ad ampliare il mondo verso la produzione, l'innovazione a 360 gradi e la normativa che è così importante e prende parte ad ogni evoluzione di oggi" ha concluso Benito Mari, Segretario di HD Forum Italia.

L'esperienza di vent'anni diventa così il punto di partenza per una nuova fase. Media Innovation Forum Italia raccoglie l'eredità di HD Forum Italia e guarda al futuro, mettendo in rete competenze e protagonisti dell'innovazione.