Maduro mostra il telefono donatogli da Xi: non si può intercettare

Caracas (Venezuela), 2 set. (askanews) - Parlando in una conferenza stampa a Caracas, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha mostrato il suo telefono cellulare: "Un Huawei", ha detto, regalatogli dal suo omologo cinese Xi Jinping. "È il miglior telefono al mondo - ha proseguito il presidente venezuelano - e non può essere intercettato né dai gringos, né dagli aerei spia, né dai satelliti".

Un'altra "stoccata" agli Usa, con cui crescono le tensioni, e un gesto che vuole sottolineare i crescenti rapporti diplomatici ed economici con la Cina, loro principale rivale.

