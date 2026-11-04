ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Madrid, sgomberato il presidio per la casa alla Puerta del Sol

Madrid, 4 nov. (askanews) - La Puerta del Sol torna libera dopo lo sgombero dell'accampamento allestito da oltre un mese nel cuore di Madrid per protestare contro la crisi abitativa. Gli addetti comunali hanno ripulito la piazza dopo l'intervento della polizia. I manifestanti denunciano un'operazione violenta, con cariche e uso di gas.

"Sono arrivati e ci hanno dato un minuto per raccogliere le nostre cose. Dopo un mese e una settimana di presidio, un solo minuto. Poi è partita la carica", ha spiegato Eduardo, uno dei manifestanti.

Il presidio era nato il 26 settembre dopo lo sfratto di una pensionata di 87 anni dalla casa in cui aveva vissuto per tutta la vita, in seguito a un forte aumento dell'affitto.

"Ci hanno afferrato, hanno usato i gas contro di noi. Alcuni nostri compagni sono stati portati via e non sappiamo dove siano. Altri sono in ospedale con delle contusioni".

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