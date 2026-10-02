Madrid, manifestazioni davanti a Parlamento: si vota su crisi alloggi

Madrid, 2 ott. (askanews) - Centinaia di manifestanti a Madrid manifestano davanti al palazzo del Parlamento spagnolo, nel giorno in cui i politici votano sulle misure del governo per affrontare la crisi abitativa del Paese. Il pacchetto sottoposto al voto parlamentare è stato presentato dopo che le proteste sono esplose in seguito al caso di una pensionata di Madrid, Maricarmen Abascal, 87 anni, sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. La sua storia ha scatenato indignazione e manifestazioni in tutto il Paese, inasprendo il malcontento per una emergenza sentita in tutta la Spagna.