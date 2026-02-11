ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Madrid invasa dai trattori, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur

Madrid, 11 feb. (askanews) - Centinaia di trattori hanno invaso Madrid suonando clacson per protestare contro l'accordo commerciale Unione Europea-Mercosur, aggiungendosi agli agricoltori di diversi paesi europei che temono di essere travolti da un'ondata di beni più economici e non controllati dalle regolamentazioni Ue, provenienti dal Brasile, Paraguay, Argentina e Uruguay.

Cinque convogli di trattori da tutta la Spagna sono confluiti verso il centro città e spostandosi da Plaza Colon al ministero dell'Agricoltura hanno bloccato il traffico, con pesanti ripercussioni. I manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta "No alla nostra rovina" e "La campagna spagnola non è in vendita".

"Le persone consumeranno prodotti di qualità inferiore, perderemo la sovranità alimentare e non ci sarà concorrenza", ha affermato Miguel Angel Aguilera, presidente dell'organizzazione agricola Unaspi.

Secondo le autorità di Madrid alla manifestazione hanno preso parte 367 trattori e circa 2.500 manifestanti.

L'accordo, a lungo ritardato e firmato il mese scorso, creerebbe una delle più grandi aree di libero scambio del mondo, stimolando il commercio tra l'Ue e il blocco del Mercosur. Il patto necessita però ancora dell'approvazione dei legislatori del Parlamento europeo, che lo hanno deferito alla massima corte dell'Ue.

