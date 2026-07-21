Madrid accoglie i campioni del mondo, dai reali poi il bagno di folla

Roma, 20 lug. (askanews) -Madrid si è vestita di rosso e di giallo per accogliere la nazionale spagnola campione del mondo che ha sconfitto in finale l'Argentina.

Per la squadra, prima gli appuntamenti istituzionali, poi il bagno di folla. Prima tappa il Palazzo della Zarzuela, dove i campioni del mondo sono stati ricevuti da Re Felipe VI insieme alla famiglia reale. Il sovrano ha reso omaggio ai protagonisti del successo:

"È stato un trionfo epico - ha detto - avete dimostrato grinta, resilienza e audacia, coniugando testa e cuore. Ora portate con voi quelle due stelle che brillano così intensamente per tutta la Spagna". Successivamente la delegazione si è trasferita al Palazzo della Moncloa per l'incontro con il premier Pedro Sanchez, che ha elogiato il lavoro del gruppo.

Intanto, migliaia di tifosi invadevano Plaza de Cibeles, trasformata in un mare di bandiere, cori e fumogeni in attesa dell'arrivo dei nuovi campioni del mondo. La parata per le vie della capitale con i giocatori con una una maglia celebrativa a bordo di due autobus scoperti è stata una grande festa, tra canti, musica e applausi fino al culmine in piazza, con la squadra sul palco per celebrare insieme la Coppa del Mondo.