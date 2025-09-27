ULTIME NOTIZIE 27 SETTEMBRE 2025

Madre culla bimbo morto in attacco Israele a campo profughi Gaza City

Gaza City, 27 set. (askanews) - Tiene in braccio il piccolo corpo avvolto nel lenzuolo bianco e lo culla. Molti abitanti di Gaza si radunano all'ospedale Al-Shifa, tra cui una mamma con il suo bambino, per piangere i loro cari uccisi in un attacco israeliano al campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.

L'esercito israeliano sta portando avanti l'offensiva contro Hamas a Gaza City, mentre centinaia di migliaia di persone sono state costrette a fuggire nelle ultime settimane.

"Quello che è successo è che una madre stava dormendo con i suoi figli e dei razzi sono caduti su di loro mentre dormivano. Razzi che colpiscono una madre e i suoi figli... non è vietato? Non sapete cosa sta succedendo qui. Quello che sta succedendo sono massacri, massacri condannati a livello internazionale", dice ad Afp la zia del bambino, Um Khaleel.

"Non riusciamo a dormire per i razzi. Ci stanno bombardando ad Al Shati, i bambini dormono, e in un attimo siamo rimasti scioccati da un razzo che ha colpito una famiglia (Bakr): 5 persone, un'intera famiglia. Cosa vuole il mondo da noi? Cosa vuole Netanyahu? Cosa vuole Hamas?", chiede una sfollata, Salwa Subhi Bakr.

"Ci dicono di andare lì e poi tornare qui. Dove troviamo i soldi per pagare i camion? Non c'è terra. La gente è per strada, al sud, gente sparsa ovunque. Dove dovremmo andare? Trovateci una soluzione. Diteci dove andare e cosa dovremmo fare?", aggiunge la donna.

