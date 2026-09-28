ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Madonna regina degli Mtv Video music awards, Taylor Swift da record

Los Angeles, 28 set. (askanews) - Madonna e Taylor Swift conquistano gli Mtv Video music awards.

La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi fra cui artista dell'anno e album dell'anno per il suo "Confession II".

Tre i riconoscimenti per Taylor Swift, fra cui miglior video dell'anno per "The Fate of Ophelia": è l'artista più premiata nella storia degli Mtv Vma, davanti a Beyoncé.

La serata condotta da Snoop Dogg ha alternato grandi momenti di musica e spettacolo, fra personalità del mondo della musica emergenti e non, all'ombra dell'astronauta, simbolo dell'evento, raffigurato sul premio che viene dato ai vincitori.

Parole d'ordine del red carpet, di colore azzurro, originalità e carattere, dai vestiti agli accessori.

Fra i tanti volti della serata anche delle leggende del rap come i Public Enemy, che hanno voluto dare un consiglio a chi si affaccia al mondo della musica:

"Viaggia per il mondo, ascolta le persone, osserva e ascolta le loro storie. Questo ti rende un cantautore migliore".

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