ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter

Coachella, 18 apr. (askanews) - Madonna a distanza di pochi giorni dall'annuncio ufficiale,offre il primo assaggio di "Confessions II", sequel diretto di "Confessions On A Dance Floor", previsto per il 3 luglio.

Il brano apripista, "I Feel So Free", prodotto da Madonna e Stuart Price, ha iniziato a circolare in modo informale come una diffusione spontanea ed e' stato pubblicato negli store ufficiali .

Madonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer.

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