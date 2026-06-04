ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Madia: Schlein sarà la prima a voler scegliere miglior sfidante Meloni

Roma, 4 giu. (askanews) - "Io penso che si dovrà capire qual è il candidato più competitivo del centrosinistra per sfidare Giorgia Meloni. Ci sono diversi modi di farlo, a me per esempio non fanno paura le primarie, le primarie aperte. Sono nata nel Partito Democratico delle primarie, ma insomma si capirà quale sarà il modo. Certamente Elly Schlein ha molte qualità e sarà la prima a voler scegliere la persona più competitiva per battere Giorgia Meloni": lo ha dichiarato la deputata di Italia Viva, Marianna Madia, ospite a Start su Sky TG24.

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