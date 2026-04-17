ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Made in Italy: un racconto che viaggia nelle aule universitarie

Roma, 17 apr. (askanews) - Un viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del Paese. Ha aperto a Roma la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy, allestita da Poste Italiane in collaborazione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e la Luiss Business School. La mostra, allestita nel chiostro dell'Ateneo presso la sede di viale Romania, è stata inaugurata in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, alla presenza di rappresentanti dell'Università, di Poste Italiane e di alcune delle aziende coinvolte. Per l'occasione, sono intervenuti Giorgio Fossa, Presidente Luiss, Giovanni Machetti, Responsabile Poste Italiane - Filatelia, Maurizio Tarquini, Direttore Generale Confindustria e Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale e storica delle eccellenze italiane: un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy anche attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative. Protagonisti della mostra: Amerigo Vespucci, Bialetti, Borghi più belli d'Italia, Bronzi di Riace, Confindustria, Costituzione e diritto di voto alle donne, Ducati, Ferrero, Frecce Tricolori, Gucci, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Luiss, Martini, Milano Cortina - Giochi Olimpici, Moto Guzzi, Pineider, Pino Daniele, Poste Italiane, Thun e Trenitalia.

Con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra sarà aperta anche al pubblico nei prossimi due fine settimana, sabato e domenica 18-19 e 25-26 aprile. L'esibizione si sviluppa in un percorso di forte impatto: ognuno dei sedici pannelli espositivi presenta un ingrandimento dell'emissione filatelica dedicata a un'azienda ed è accompagnato da un oggetto iconico e rappresentativo dell'azienda stessa; attraverso poi l'utilizzo di un QR code sarà possibile accedere a un contributo digitale relativo a ciascun francobollo. Per l'occasione sono stati realizzati anche una cartolina dedicata e un annullo speciale che saranno disponibili per tutti i visitatori della mostra.

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