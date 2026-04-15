ULTIME NOTIZIE 15 APRILE 2026

Made in Italy, Meloni: l'Italia non si è mai arresa, il governo c'è

Roma, 15 apr. (askanews) - "Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, che rende l'Italia la nazione dell'ingegno, della creatività e della bellezza e lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi, quello dei 1.000 marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro del ministero delle Imprese e del Made in Italy". "Ci racconta in altre parole di un'Italia che non si è mai arresa e che ha sempre sognato in grande".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. Meloni ha sottolineato che il governo ha "una strategia chiara e capace di valorizzare i nostri punti di forza".

"Oggi celebriamo la forza, il protagonismo e la diversificazione produttiva delle nostre imprese e lo facciamo in una fase complessa, probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, ma con la consapevolezza che l'Italia può dimostrare di che pasta è fatta", ha aggiunto.

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