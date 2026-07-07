Madame torna sul palco con uno show essenziale ed emozionante

Legnano (Mi), 7 lug. (askanews) - È ufficialmente iniziato il Madame Tour Estate 2026, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Uno show è costruito come un viaggio teatrale ed emotivo, in cui musica, immagini e la performance si fondono in un unico racconto. La scena è essenziale: al centro del palco si ergono dei grandi tendoni bianchi che diventano schermo nel corso dello show, diventando parte integrante della narrazione visiva, mentre ai lati trovano posto i musicisti. Bias, che ha seguito anche la direzione artistica dello show, è alla console e accompagna l'intero concerto con una produzione dal vivo che dialoga costantemente con le immagini e le luci, mentre Luca Narducci alterna chitarre e tastiere, contribuendo a dare profondità e dinamica allo spettacolo.

Madame, dopo essersi esibita a Capannori (LU) il 30 giugno al Ma la Notte Sì! Festival, il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI) e il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), salirà nuovamente sul palco il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all'Anima Festival a Cervere (CN), il 14 luglio a Bergamo, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all'Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all'Arena della Regina a Cattolica (RN), l'11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 18 agosto ad Alghero (SS) all'Alguer Summer Festival, il 23 agosto all'Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento, l'11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME). Info e biglietti: ticketone.it

Dopo le 19 date del tour con cui quest'estate Madame si esibirà in alcuni dei più importanti festival italiani, la cantautrice proseguirà in autunno con gli appuntamenti dal vivo nei club del Disincanto tour, a cui si aggiungono tre nuove date: l'11 dicembre al Fabrique di Milano e il 20 dicembre all'Estragon di Bologna dopo il sold out della prima data del 19 dicembre. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, partirà con la data zero il 28 novembre dal Vox Club di Nonantola (MO), il 30 novembre Madame sarà al Cartiere Carrara di Firenze, proseguirà poi l'1 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 5 dicembre (SOLD OUT) e il 6 dicembre all'Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.