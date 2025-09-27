ULTIME NOTIZIE 27 SETTEMBRE 2025

Madagascar, la "Gen Z" protesta contro mancanza acqua ed elettricità

Antananarivo, 27 set. (askanews) - Manifestanti si sono radunati ad Antananarivo, capitale del Madagascar, al largo della costa orientale dell'Africa, per protestare contro le continue interruzioni di acqua ed elettricità. Venerdì 26 settembre, il presidente malgascio Andry Rajoelina, ha annunciato le dimissioni del suo ministro dell'Energia, nel tentativo di calmare il movimento di protesta.

I manifestanti, infatti, sono già scesi in piazza giovedì 25 settembre e hanno indetto una nuova manifestazione per sabato; gli appelli a mobilitarsi arrivano tramite i social media, attraverso il movimento "Gen Z", che usa - scrive Afp - la bandiera pirata della serie nipponica "One Piece", come già si è visto nei movimenti di protesta anti-regime in Indonesia e Nepal.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi