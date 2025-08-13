ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2025

Macron: Trump vuole il "cessate il fuoco" all'incontro con Putin

Roma, 13 ago. (askanews) - Donald Trump ha detto ai leader europei che "vuole ottenere un cessate il fuoco in Ucraina durante l'incontro con Putin". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo il videocollegamento dei leader Ue con il presidente Usa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a due giorni dal vertice in Alaska.

"Trump è stato molto chiaro sul fatto che la volontà americana è quella di ottenere un cessate il fuoco" ha riferito Macron. Inoltre, ha aggiunto, il presidente Usa "è stato chiaro sul fatto che le questioni territoriali di competenza dell'Ucraina non possono essere negoziate e saranno negoziate solo dal presidente ucraino".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi