Macron tra Costa e Vucic: foto gruppo Vertice Ue-Balcani in Montenegro

Tivat (Montenegro), 5 giu. (askanews) - I leader europei e dei Balcani Occidentali - in prima fila il presidente francese Emmanuel Macron tra il presidente del Consiglio europeo Antònio Costa e il leader serbo Aleksandar Vucic e poco più in là il presidente montenegrino e padrone di casa Jakov Milatovic - posano per la tradizionale foto di gruppo in occasione del vertice organizzato a Tivat, in Montenegro.

All'incontro tra l'UE e i Balcani occidentali incentrato sull'allargamento e sulle prospettive europee dei sei paesi candidati - hanno partecipato anche la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; oltre al cancelliere tedesco Friedrich Merz, al premier albanese Edi Rama, al premier spagnolo Pedro Sanchez, tra gli altri; assente invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "a causa del protrarsi della cerimonia dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria", ha spiegato in una nota.