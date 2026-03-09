ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Macron: "Se attaccano Cipro, attaccano l'Europa"

Paphos (Cipro), 9 mar. (askanews) - Emmanuel Macron ha dichiarato che "quando Cipro viene attaccata, è l'Europa ad essere attaccata", durante una visita all'isola del Mediterraneo colpita da un drone poco dopo l'inizio dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran, il 28 febbraio. Il presidente francese ha inoltre annunciato una missione puramente difensiva per scortare le navi portacontainer e le petroliere nello stretto di Hormuz.

"Mentre la situazione di crisi in Iran, la guerra in Iran, sta colpendo l'intera regione, venire qui al vostro fianco, con il Primo Ministro greco, è un modo per dirvi che quando Cipro viene attaccata, è l'Europa ad essere attaccata, e che la difesa di Cipro è ovviamente una questione cruciale per il vostro Paese, per il vostro vicino, partner e amico, la Grecia, ma anche per la Francia e, con essa, per l'Unione Europea", ha dichiarato Macron.

"Stiamo ora per predisporre, come abbiamo appena detto, una missione puramente difensiva, puramente di supporto, che deve essere preparata con Stati europei e non europei, e che mira a consentire, il prima possibile, una volta terminata la fase più calda del conflitto, la scorta di navi portacontainer e petroliere per riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto Macron.

