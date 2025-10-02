Macron: "Proteggere francesi su Flotilla, hanno scelto l'impegno"

Copenaghen, 2 ott. (askanews) - "Chiediamo che tutte le regole siano rispettate e che i nostri connazionali siano protetti, come è giusto che sia. Pertanto, stiamo seguendo con estrema attenzione la situazione, insieme ai nostri partner europei interessati, in particolare Italia e Spagna". Questo l'appello, da Copenaghen, del presidente francese Macron ad Israele, il giorno dopo il fermo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

"Siamo molto attenti e chiediamo a tutti i nostri connazionali che hanno fatto questa scelta, che è una scelta di impegno, di fronte a una situazione che noi stessi abbiamo denunciato in modo ufficiale e contro la quale stiamo agendo e vogliamo continuare ad agire, che i nostri connazionali siano protetti".