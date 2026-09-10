Macron: programma spaziale europeo fragile, serve visione forte

Parigi, 10 set. (askanews) - "Il nostro programma spaziale europeo rimane fragile e dobbiamo accelerare il passo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in occasione del Summit internazionale sullo spazio a Parigi.
"Ma ora dobbiamo andare oltre e compiere il passo europeo, all'altezza delle grandi sfide - ha continuato - Innanzitutto con una visione forte. Federare gli Stati, gli attori. L'Unione europea, a tal fine, deve assumersi pienamente la guida della propria politica spaziale, ambiziosa, chiara ed esigente.