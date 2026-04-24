Macron: "Non intendo fare politica dopo l'Eliseo"

Nicosia, 24 apr. (askanews) - Emmanuel Macron insiste sul fatto che "non si occuperà più di politica" quando lascerà il Palazzo dell'Eliseo nel 2027, dopo dieci anni di presidenza: "Non mi sono mai occupato di politica prima e non lo farò dopo", ha dichiarato durante un incontro con gli studenti della scuola franco-cipriota di Nicosia, capitale di Cipro, dove si trovava in visita ufficiale il 23 aprile, prima del vertice europeo informale.

"Prima ho fatto da consulente ad altri presidenti, poi sono diventato ministro, e poi ho pensato: 'Possiamo cambiare le cose in modo più incisivo e rapido' - ha ricordato Macron - così ho lanciato un movimento politico e poi sono arrivato alla presidenza. Ma il mio obiettivo è sempre stato quello di fare cose che ritengo non solo utili, ma di lottare per il progresso del mio Paese e della nostra Europa, e di difendere i valori in cui credo. Quindi è una questione di passione. Non si tratta tanto di un piano di carriera. Non mi sono mai occupato di politica prima e - ha concluso - non intendo farlo dopo".