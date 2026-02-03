ULTIME NOTIZIE 03 FEBBRAIO 2026

Macron: non credo che la Russia sia disposta ad accordo di pace

Parigi, 3 feb. (askanews) - La ripresa del dialogo con Putin "è in fase di preparazione", dichiara il presidente francese Emmanuel Macron. "Ci stiamo preparando, e quindi sono in corso discussioni a livello tecnico per prepararci. Questo avviene anche in modo trasparente e in consultazione con il Presidente Zelensky e i nostri principali colleghi europei. Ma credo che, prima di tutto, continuiamo a sostenere l'Ucraina, che è sotto bombardamento, al freddo, con attacchi contro i civili e contro le fonti energetiche ucraine da parte dei russi, il che è intollerabile e non mostra alcuna reale volontà di negoziare la pace. Quindi sosteniamo l'Ucraina e il suo popolo nella loro resistenza. Poi, ci prepariamo per le discussioni del giorno successivo con il lavoro della Coalizione dei Volontari per le Garanzie di Sicurezza. E in questo contesto, è importante che gli europei ripristinino effettivamente i propri canali di comunicazione. Questo è in fase di preparazione dal punto di vista tecnico."

Il giornalista poi gli chiede: "Pensa che sarebbe utile?" E Macron: "Penso che sarebbe utile, ma non credo che oggi la Russia sia disposta a concludere un accordo di pace nei prossimi giorni o addirittura settimane".

