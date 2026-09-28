ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Macron: "Non cedere al ritorno dei nazionalismi che dividono"

Metz, 28 set. (askanews) - Emmanuel Macron invita l'Europa a ritrovare "il coraggio dei suoi fondatori" e a non cedere alla chiusura e al ritorno dei nazionalismi. Il presidente francese è intervenuto a Metz, alla presenza di Papa Leone XIV, durante un incontro dedicato all'integrazione europea e alla pace.

"Qui a Metz siamo felici di accoglierla, Santo Padre, per ascoltarla e imparare da lei dice Macron - Perché qui batte il cuore millenario dell'Europa, un'Europa che protegge, unisce e agisce. Un'Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità. Un'Europa che deve ritrovare il coraggio dei suoi fondatori, sì, il coraggio, per diventare quella potenza di pace, indipendenza e democrazia che è chiamata a essere. Il coraggio di non cedere alla chiusura, all'odio verso l'altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi