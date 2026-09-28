Macron: "Non cedere al ritorno dei nazionalismi che dividono"

Metz, 28 set. (askanews) - Emmanuel Macron invita l'Europa a ritrovare "il coraggio dei suoi fondatori" e a non cedere alla chiusura e al ritorno dei nazionalismi. Il presidente francese è intervenuto a Metz, alla presenza di Papa Leone XIV, durante un incontro dedicato all'integrazione europea e alla pace.

"Qui a Metz siamo felici di accoglierla, Santo Padre, per ascoltarla e imparare da lei dice Macron - Perché qui batte il cuore millenario dell'Europa, un'Europa che protegge, unisce e agisce. Un'Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità. Un'Europa che deve ritrovare il coraggio dei suoi fondatori, sì, il coraggio, per diventare quella potenza di pace, indipendenza e democrazia che è chiamata a essere. Il coraggio di non cedere alla chiusura, all'odio verso l'altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono".