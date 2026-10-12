Macron: nessuna "tregua energetica" da parte russa

Milano, 12 ott. (askanews) - Al momento non esiste "alcuna tregua energetica da parte russa" dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di un "cessate il fuoco energetico" tra Ucraina e Russia: lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron.

Si possono registrare progressi solo "se c'è una tregua reale da entrambe le parti" ha proseguito Macron, sottolineando che "i fatti dimostrano che la Russia ha continuato a bombardare le infrastrutture energetiche in Ucraina nelle ultime ore".

"Al momento non vi è alcun motivo concreto per cambiare la nostra posizione: la Russia continua a bombardare sia i civili che le infrastrutture in Ucraina. Diciamo 'sì' alla ricerca di un cessate il fuoco energetico e alla ripresa dei colloqui di pace... ma diciamo 'no' alla resa di fronte alla minaccia russa", ha concluso.