Macron: Molto positiva la tregua in Iran, includere anche Libano

Parigi, 8 apr. (askanews) - Emmanuel Macron ha definito "una cosa molto positiva" l'annuncio del cessate il fuoco in Iran, ribadendo che solo il negoziato può offrire le garanzie di sicurezza necessarie alla stabilità dell'intera regione. All'inizio di un Consiglio di difesa all'Eliseo, il presidente francese ha aggiunto che l'obiettivo ora è fare in modo che la tregua includa pienamente anche il Libano, rilanciare il meccanismo di coordinamento che coinvolge Stati Uniti e Francia e rafforzare il sostegno alle forze armate libanesi.

"Lo abbiamo detto e ripetuto fin dall'inizio di questo conflitto, da quasi 40 giorni - ha detto Macron - è infatti attraverso il negoziato che potremo offrire le garanzie di sicurezza necessarie alla stabilità dell'intera regione. E dunque l'annuncio di questo cessate il fuoco è una cosa molto positiva. Il nostro auspicio, in questo contesto, è assicurarci che il cessate il fuoco includa pienamente il Libano. È inoltre assicurarci che il meccanismo di coordinamento che esiste da diversi mesi, e che coinvolge gli Stati Uniti e la Francia, venga pienamente riattivato, e rafforzare il sostegno alle forze armate libanesi perché riprendano pienamente il controllo dei loro territori e contrastino efficacemente Hezbollah. Anche su questo dovremo tornare e coordinare l'azione per essere utili".