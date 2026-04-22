Macron: metodo Notre-Dame per "150 cattedrali industriali in Francia

Échassières (Francia), 22 apr. (askanews) - Metodo "Notre-Dame", così, in occasione di una visita nell'Allier, Emmanuel Macron ha illustrato la strategia dello Stato per accelerare il completamento di "150 cattedrali industriali", progetti considerati strategici.

Il presidente francese fa riferimento alla ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame di Parigi dopo l'incendio, come modello organizzativo efficiente, da replicare su scala nazionale.

"Stiamo parlando di qualcosa di importante per la vita del Paese: sono più di 70 miliardi di euro di investimenti, sono 30.000 posti di lavoro, sono 63 dipartimenti coinvolti, sono in un certo senso le cattedrali industriali dell'indipendenza francese", ha detto Macron.

Il presidente francese era a Échassières per inaugurare la miniera di litio dell'azienda Imerys. Un vasto progetto, che fa parte dei 150 annunciati, che si basa su uno dei principali giacimenti mondiali di minerale di litio e che dovrebbe consentire, a partire dal 2030, di produrre 34.000 tonnellate all'anno di idrossido di litio e di equipaggiare annualmente 700.000 auto elettriche.