Macron in Sudcorea da Lee: cooperazione su energia (nucleare) e Hormuz

Seou, 3 apr. (askanews) - Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concordato di lavorare insieme per garantire la sicurezza del transito nello stretto di Hormuz e contenere le ricadute economiche ed energetiche della guerra in Medio Oriente. Nel corso di una dichiarazione congiunta alla stampa a Seoul, il presidente sudcoreano ha spiegato che i due leader hanno concordato di condividere "esperienze e strategie politiche" per affrontare insieme "le crisi economiche ed energetiche" e per "ridurre l'incertezza nell'economia globale":

"Abbiamo inoltre ribadito il nostro impegno a rafforzare la sicurezza energetica ampliando la cooperazione nei settori dell'energia nucleare e dell'energia eolica offshore, collaborando al contempo per garantire la sicurezza delle rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz", ha affermato il presidente sud-coreano.

"La Repubblica di Corea e la Francia copresiederanno un vertice sul cinema e le immagini d'animazione che si terrà in Francia il 7 settembre, e ho invitato il presidente Lee a una visita di Stato in occasione di questo vertice per proseguire l'ottimo lavoro che abbiamo avviato bilateralmente", ha annunciato Macron, che nel corso della visita ha incontrato anche gli studenti della prestigiosa Yonsei University di Seoul concedendosi selfie e bagno di folla.