Macron: esercitazioni forza multinazionale Ucraina in Paesi confinanti

Parigi, 14 lug. (askanews) - Durante il cosiddetto vertice dei Volenterosi a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Forza multinazionale per Kiev - destinata a essere dispiegata a guerra finita - svolgerà esercitazioni nei prossimi mesi nei Paesi confinanti con l'Ucraina, "per validare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti".

"La coalizione dispone quindi di questa forza multinazionale per l'Ucraina, pronta ad agire. Il comando della forza sta curando la pianificazione e, di settimana in settimana, la sta traducendo in un concreto impegno operativo. A tal proposito, oggi abbiamo deciso di svolgere delle esercitazioni nei prossimi mesi; ci sono state presentate ufficialmente poco fa. Si terranno nei paesi confinanti con l'Ucraina per validare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili: a terra, in aria e in mare", ha detto Macron in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer.