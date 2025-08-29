ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2025

Macron: continueremo a fare pressione per sanzioni anche Usa su Mosca

Tolone, 29 ago. (askanews) - "Continueremo a fare pressione" affinché vengano imposte sanzioni, anche americane, alla Russia, ha assicurato il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Tolone, nel sud della Francia.

"I prossimi giorni saranno decisivi, segneranno la fine del periodo che ci eravamo dati con il presidente Trump e il presidente Zelensky per garantire i primi incontri e continueremo a fare pressione affinché vengano adottate ulteriori sanzioni, da parte nostra, e siamo pronti a questo, ma anche da parte degli Stati Uniti d'America per costringere la Russia a tornare al tavolo delle discussioni, mentre allo stesso tempo dobbiamo mantenere il nostro sostegno", ha detto Macron

