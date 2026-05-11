ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Macron alla platea del vertice Africa Forward: "Hey, fate silenzio!"

Nairobi, 11 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha interrotto un oratore e prendendo il microfono ha chiesto silenzio al pubblico del vertice Africa Forward a Nairobi.

"Scusatemi. Hey, hey, hey. Mi dispiace gente, ma è impossibile parlare di cultura con gente così, super ispirata, che viene qui a fare un discorso, con tutto questo rumore. Questa è una totale mancanza di rispetto. Suggerisco, se volete fare dei bilaterali o parlare di argomenti diversi, usate stanze per i bilaterali o andate fuori. Se volete restare qui, ascoltiamo le persone e giochiamo allo stesso gioco, ok? Grazie".

Ma non c'è stata solo la bacchettata alla platea - che ha comunque accolto bene il rimprovero, applaudendolo e acclamandolo: il presidente francese ha anche annunciato 23 miliardi di euro di investimenti nel continente africano grazie al summit, inclusi 14 miliardi di investimenti privati e pubblici della Francia.

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