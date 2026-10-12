Macron a vigilia mobilitazione studenti: "Serve ordine e rispetto"

Parigi, 12 ott. (askanews) - La mobilitazione dei giovani deve avvenire "nella calma, nell'ordine e nel rispetto sia delle persone che dei beni". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione e sciopero a sostegno del movimento studentesco delle scuole superiori.

"Si tratta di questioni che richiedono tempo, confronto, discussione e rispetto. Ciò impone, inoltre, che il tutto avvenga con calma, ordine e nel rispetto sia delle persone che dei beni. Il governo sta procedendo: i ministri - il Ministro dell'Istruzione nazionale, la Ministra responsabile dell'apprendistato e tutti gli altri ministri competenti - sono sul campo per portare avanti questo lavoro di ascolto, confronto e, infine, decisione".

"In diverse situazioni, sì, c'è stata la volontà di strumentalizzare la vicenda. Ma, ancora una volta, questo va condannato, perché abbiamo bisogno di ordine e rispetto. Ciò non deve tuttavia impedirci di affrontare apertamente tutto ciò che richiede attenzione e accompagnamento, affinché le cose possano progredire, è necessario che le discussioni si svolgano con calma e senso di responsabilità, così da portare a decisioni concrete."