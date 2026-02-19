Macron a Meloni: basta commentare cioè che accade a casa degli altri

New Delhi, 19 feb. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a smettere di "commentare ciò che accade negli altri Paesi", dopo le dichiarazioni della premier italiana sulla morte a Lione del militante nazionalista Quentin Deranque, picchiato a morte da avversari politici. Macron interviene a margine dell'Artificial Intelligence Summit in India.

"Nessun gruppo che ricorra alla violenza ha legittimità nella Repubblica, e lo dico con molta forza - ha affermato Macron - Sì, i partiti estremi devono fare pulizia al loro interno: l'estrema sinistra in questo caso, ma anche gli altri gruppi estremisti e l'estrema destra, che ha anch'essa nelle proprie file militanti che talvolta giustificano l'azione violenta".

"Quanto agli altri commenti politici che vedo - ha aggiunto il presidente francese, resto sempre colpito dal fatto che chi è nazionalista, chi non vuole essere disturbato a casa propria, sia sempre il primo a commentare ciò che accade altrove. Che ciascuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite".