Macron : la natura delle minacce russe in Europa sta cambiando

Parigi, 18 set. (askanews) - "La natura dell'aggressione russa e delle sue minacce in Europa sta cambiando". Lo dichiara il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver ricevuto all'Eliseo i leader dei partiti e i candidati alle elezioni presidenziali del 2027, facendo riferimento alla "moltiplicazione di atti ostili nella maggior parte dei nostri Paesi".

"Vorrei sottolineare che la natura dell'aggressività russa e delle sue minacce in Europa sta cambiando. L'attacco con droni contro un treno passeggeri diretto a Kiev, pochi giorni fa. L'attacco, il tentativo di attacco, all'aeroporto di Lipsia, fallito, e proprio grazie a questo fallimento le conseguenze sono state limitate, attribuito dai servizi tedeschi al GRU. Il lancio di razzi illuminanti in prossimità di una fregata danese. Le incursioni nello spazio aereo di diversi paesi europei. E la moltiplicazione di atti ostili nella maggior parte dei nostri paesi. Il DRM e il SGDSN, insieme alla DGSI, hanno potuto fare il punto sugli attacchi ibridi di cui il nostro paese è stato oggetto nelle ultime settimane", ha dichiarato Macron.

"Su nostra richiesta, ieri (giovedì 17 settembre) il Ministro dell'Interno ha riunito tutti i prefetti di zona per innalzare il livello di allerta e vigilanza di fronte alle minacce ibride russe; ha inoltre chiesto al governo di predisporre un piano per la protezione delle nostre infrastrutture critiche e dei siti più sensibili della nostra base industriale e tecnologica della difesa contro attacchi con droni e attacchi informatici".