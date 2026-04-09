Ma la giustizia è un'altra cosa

Uno stupratore torna libero per la mancata traduzione di un'ordinanza. Sanzioni leggerissime per i magistrati che intercettarono illegalmente l'ex senatore Pd Esposito, prosciolto dopo 7 anni di calvario.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.