ULTIME NOTIZIE 09 APRILE 2026

Ma la giustizia è un'altra cosa

Uno stupratore torna libero per la mancata traduzione di un'ordinanza. Sanzioni leggerissime per i magistrati che intercettarono illegalmente l'ex senatore Pd Esposito, prosciolto dopo 7 anni di calvario.

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