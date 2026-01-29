Luxy ottiene certificazione B Corp: "Primi nel settore in Italia"

Milano, 29 gen. (askenews) - Luxy SpA ha annunciato di aver ottenuto la certificazione B Corp, diventando il primo produttore di sedute per ufficio in Italia a ricevere questo riconoscimento internazionale riservato alle aziende che rispettano elevati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Un traguardo che, spiegano da Luxy, conferma il percorso dell'azienda verso un modello di crescita sostenibile, responsabile e orientato al lungo periodo.

La certificazione, rilasciata dall'ente indipendente B Lab, è il risultato di un processo di valutazione che prende in esame governance, impatto ambientale, politiche verso le persone, relazioni con la comunità e responsabilità lungo la catena del valore. Fondata 50 anni fa, Luxy ha progressivamente integrato nei propri processi decisionali questi valori facendone un elemento centrale della propria strategia.

Daniele Pelli, amministratore delegato di Luxy, ha sottolineato come la certificazione B Corp rappresenti un passaggio strategico e culturale fondamentale. "Essere i primi a raggiungere questo traguardo in Italia nel nostro settore - ha aggiunto - è motivo di forte orgoglio, ma anche di responsabilità per il significato che questa certificazione porta con sé".