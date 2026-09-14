ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

L'urban underground di Rocco Hunt e Clementino insieme in "The Album"

Napoli, 14 set. (askanews) - Una cena tra due grandi amici, vista mare, l'occasione è speciale: Rocco Hunt e Clementino scelgono lo scenario suggestivo della Costiera Amalfitana per il trailer con il quale annunciano sui social "The Album" (Epic Records / Sony Music Italy), il loro primo disco insieme, in uscita il 6 novembre.

Rocco Hunt e Clementino incarnano a tutti gli effetti l'anima di un intero movimento culturale, quello dell'urban underground: due icone assolute, pronte a scrivere il capitolo definitivo del rap made in Campania. Da un lato, il Poeta Urbano, capace di fondere la crudezza della strada con una sensibilità melodica dal respiro internazionale e primo rapper a vincere un Festival di Sanremo, dall'altro Iena White, pioniere assoluto che ha sdoganato il rap dialettale, portandolo ai vertici delle classifiche nazionali con la sua energia straripante e un flow tecnico inarrivabile.

La loro amicizia affonda le radici in un legame viscerale con la loro terra, un rapporto di stima e di fratellanza consolidato nel corso degli anni, a partire dalla prima battle di freestyle alla quale Rocco partecipò, trovando in giuria proprio Clementino, che, di fatto, scoprì il suo talento e scelse di collaborare con lui.

Una profonda attitudine hip hop che ha tracciato la strada per intere generazioni di artisti, riconosciuta anche da una leggenda come Pino Daniele, che li considerava i suoi "mascalzoni". Insieme hanno già regalato al pubblico collaborazioni che hanno segnato l'evoluzione del genere in Italia, a partire da O' mar 'e o' sole, vera e propria pietra miliare, preludio a una chimica artistica ineguagliabile.

Oggi, quel sodalizio naturale si evolve in un joint album che celebra non solo un'amicizia autentica, ma il vero trionfo della cultura hip hop partenopea e campana.

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