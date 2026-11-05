ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Lupi: Vannacci non è ago della bilancia, Noi Moderati è fondamentale

Roma, 5 nov. (askanews) - "Vannacci non sarà nel centrodestra, Vannacci non sarà l'ago della bilancia, il centrodestra è una coalizione che è unita e unisce le differenze. Noi Moderati è fondamentale all'interno di questa coalizione perché dà il suo contributo. Lo si è visto anche con le elezioni americane, c'è bisogno di concretezza, serietà, responsabilità, un partito come Noi Moderati deve dare forza nel centrodestra alla proposta moderata e di centro": lo ha dichiarato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati (NM) a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

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