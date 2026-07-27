L'universo umano e artistico di Marco Bellocchio in un docufilm

Roma, 27 lug. (askanews) - Racconta l'universo umano e artistico di uno dei più importanti autori del cinema contemporaneo il docufilm "Marco Bellocchio - La porta della realtà", diretto da Fabio Lovino, che sarà presentato in Selezione Ufficiale - Fuori Concorso alla 79esima edizione del Locarno Film Festival, l'11 agosto.

Il film dedicato al maestro arriverà poi nelle sale italiane il 27 agosto, distribuito da Lucky Red.

Dopo quasi vent'anni di collaborazione con lui, il documentario nasce dal desiderio di Lovino di raccontare il regista attraverso immagini e testimonianze inedite; il film entra nel cuore del suo processo creativo e ripercorre il cammino di un autore che ha saputo rinnovare costantemente il proprio linguaggio, conquistando il riconoscimento internazionale, senza mai perdere la libertà del suo sguardo.

Il documentario mostra per la prima volta Marco Bellocchio al lavoro sul set e racconta il suo approccio quotidiano alla regia. Accanto a lui, artisti, amici e familiari: dalla moglie e montatrice Francesca Calvelli ai figli Elena e Pier Giorgio, fino a colleghi e compagni di viaggio come Roberto Herlitzka, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì.