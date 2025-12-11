L'UNHCR lancia "Emergenza Inverno", per assistere milioni di persone

Roma, 11 dic. (askanews) - Milioni di rifugiati stanno per affrontare un inverno durissimo e hanno bisogno di aiuti e assistenza umanitaria. È l'appello di UNHCR, che lancia la campagna "Emergenza Inverno", con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire subito aiuti salvavita e garantire assistenza a milioni di persone in Ucraina, Moldavia, Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania, e Libano.

L'Agenzia Onu per i Rifugiati sottolinea che "mai come quest'anno, con i governi che riducono drasticamente il loro sostegno a organizzazioni come UNHCR, è fondamentale che tutti - cittadini, donatori privati, aziende - facciano la loro parte per salvare vite. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare abitazioni, fornire calore e coperte a bambini e anziani, garantire medicine e cibo caldo".

"La drastica riduzione dei fondi ci costringe a limitare il supporto invernale - ha commentato Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di UNHCR Italia - questo significa che migliaia di famiglie dovranno affrontare temperature gelide senza ciò che per molti di noi è scontato: un tetto sicuro, riscaldamento, coperte, vestiti caldi, cibo e medicine. Per chi ha perso tutto, ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, con ostacoli enormi e risorse quasi inesistenti. I nostri team sono sul campo, determinati a proteggere i rifugiati dal gelo, ma il tempo e le risorse stanno finendo. Per questo lanciamo un appello: le famiglie più vulnerabili in paesi come Siria, Ucraina e Afghanistan hanno bisogno di aiuto ora. Lo vediamo ogni giorno sul campo: anche un piccolo gesto può avere un impatto decisivo nella vita di una famiglia in fuga".

In Siria, ricorda l'UNHCR, oltre un milione di siriani sono tornati nel Paese, trovando le proprie case distrutte dopo anni di guerra. Le famiglie più vulnerabili affrontano il freddo senza alcuna protezione; i tagli ai finanziamenti rischiano di lasciare 750.000 persone in tutta la regione senza supporto vitale, inclusi coperte, materassi, kit da cucina, lampade solari e abiti invernali. In Ucraina è il quarto inverno di guerra su larga scala. Gli attacchi intensificati distruggono infrastrutture e aggravano le interruzioni di gas, elettricità e acqua. Le temperature potrebbero scendere fino a -20 gradi centigradi, mentre le famiglie già provate da anni di violenza affrontano una stagione durissima. In Afghanistan, il gelo è già arrivato. Nove afghani su dieci vivono in povertà, in un Paese segnato da crisi economica, disoccupazione e servizi al collasso. Quest'anno oltre 2,2 milioni di persone sono rientrate da Pakistan e Iran in condizioni disperate, spesso senza aver mai vissuto prima in Afghanistan. Due devastanti terremoti recenti hanno reso le famiglie ancora più vulnerabili.

I fondi raccolti finanzieranno il piano invernale di UNHCR, già operativo sul campo in Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania, Libano, Ucraina e Moldavia. Gli interventi includono: riparazione di case bombardate e isolamento di abitazioni e centri collettivi; distribuzione di coperte, vestiti caldi, lampade solari e stufe; assistenza economica diretta per acquistare cibo, medicine e abiti invernali.

A sostenere la campagna "Emergenza Inverno" sono volti noti come Lino Guanciale, Ambasciatore di Buona Volontà di UNHCR, e i testimonial Francesco Pannofino ed Elena Sofia Ricci. Anche Ida di Filippo di Casa a prima vista, ha deciso di lanciare un appello. Infine, Pratt e Slimdogs, hanno coinvolto alcuni tra i più seguiti creators e youtubers italiani in una maratona live a sostegno dell'iniziativa.