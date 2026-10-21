Lundini dirige "Cambogia" e si sdoppia: il mio surreale Freaky Friday

Roma, 21 ott. (askanews) - Comico, autore, conduttore, attore e ora anche regista. Valerio Lundini ha presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle la sua prima regia, "Cambogia", nelle sale dal 18 marzo 2027, che ha anche scritto e interpretato.

Un film in cui realtà e finzione si intrecciano. Dal set della serie crime "Cambogia", dove è abituato a sparare davvero, circondato da loschi figuri, lo scagnozzo Tramezzino si ritrova nei panni dell'attore che lo interpreta, Valerio De Nicolais, tra lussi, feste, villa e assistente; ma quest'ultimo, a sua volta, finisce nella serie al suo posto, rischiando la vita per davvero. Uno scambio di ruoli pericoloso e surreale con Lundini nei panni di entrambi.

L'idea è la semplificazione di una storia a cui pensava da tempo, racconta Lundini, ispirata a "Il branco" di Marco Risi.

"Un film dove i criminali a un certo punto si scopre che sono dei buoni, ma in realtà non perché lo fossero veramente, ma perché sono passati alla regia del film che tu stai vedendo e che quindi loro stavano cercando di scolparsi da una cosa realmente accaduta... Molto complicato".

Semplificando, è arrivato a "Cambogia", che definisce così: "Questo film è un body switch, si chiama così? Boh, mi piace. 'Freaky Friday' (Quel pazzo venerdì), ma con i criminali al posto di mamma e l'attore al posto di figlia. 'Da grande' quello con Pozzetto o con Tom Hanks sarebbe 'Big', ma con i criminali al posto di Pozzetto e l'attore al posto del bambino Pozzetto. Nello scriverlo - aggiunge - la paura che avevamo era che fosse troppo complicato tenere le redini di due mondi, farli incrociare in maniera matematicamente funzionale. Poi, che sia bello o brutto il film, il risultato è che comunque si capisce... Si capisce?".

Nel cast tra gli altri Benedetta Porcaroli, Gabriel Montesi, Giorgio Montanini, Andrea Di Maria e Sonia Bergamasco.