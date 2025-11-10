ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

Lula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra

Belem, 10 nov. (askanews) - "È molto più economico investire 1.300 miliardi di dollari per porre fine al problema che uccide, piuttosto che investire 2.700 miliardi di dollari per fare la guerra come hanno fatto l'anno scorso". Lo ha detto il presidente brasiliano Lula nel giorno di apertura della Conferenza Onu sul clima, la COP30, a Belem.

"Sarà la COP della verità - ha aggiunto - nell'era della disinformazione, gli oscurantisti rifiutano non solo le prove scientifiche, ma anche i progressi del multilateralismo. Controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono paura. Attaccano le istituzioni, la scienza e le università. È ora di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti".

ESTERI
3
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi