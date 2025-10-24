ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Lula contro i dazi al Brasile di Trump: sono un errore

Giacarta, 24 ott. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato la decisione di Trump di imporre dazi al Brasile, sostenendo che si fonda su motivazioni false.

"Sui dazi imposti al Brasile non siamo d'accordo perché non sono veritieri. L'argomentazione utilizzata per imporli è infondata e non veritiera. Gli Stati Uniti hanno registrato un surplus di 10 miliardi di dollari in 15 anni con il Brasile", ha detto durante una visita ufficiale in Indonesia, da cui è cominciato il suo tour in Asia.

Una delle tappe del viaggio di Lula è 47mo vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), in Malesia, a Kuala Lumpur, a cui parteciperà anche Trump e dove potrebbe aprirsi l'occasione di un bilaterale fra i due sul tema.

Durante la conferenza stampa col presidente indonesiano Prabowo Subianto a Giacarta, Lula ha anche annunciato l'intenzione di ricandidarsi per un quarto mandato nel 2026. "Avrò 80 anni- ha detto - ma potete star certi che ho la stessa energia di quando ne avevo 30".

