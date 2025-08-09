ULTIME NOTIZIE 09 AGOSTO 2025

Lula ai brasiliani: "Vi proteggerò da Trump, impari a rispettarci!"

Rio Branco (Brasile), 9 ago. (askanews) - Proteggere gli esportatori brasiliani dai pesanti dazi imposti da Donald Trump: è la promessa fatta dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ai leader imprenditoriali dello stato amazzonico di Acre. "Il governo brasiliano non intende porsi né al di sopra né al di sotto di nessuno", ha detto Lula, che ha chiesto rispetto per la sovranità e per la magistratura del Brasile. L'amministrazione Trump ha sanzionato il giudice della Corte Suprema di Brasilia, Alexandre de Moraes dopo l' ordine emanato dal magistrato nei confronti dell'ex presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia e di astenersi dall'utilizzare i social media durante il processo a suo carico per tentato colpo di Stato. Trump ha inoltre imposto dazi del 50% sui prodotti brasiliani come punizione per quella che ha definito una "caccia alle streghe" contro Bolsonaro.

