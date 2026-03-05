Luiss, torna il Career Day for Social Impact

Roma, 5 mar. (askanews) - Aule e stand affollati alla Luiss per la seconda edizione del "Career Day for Social Impact", un'intera giornata dedicata all'incontro tra università e mondo del lavoro, con protagoniste le principali realtà italiane e internazionali attive in ambito sociale.

Quarantotto employer - tra ONG, enti Non-Profit, Istituzioni, Organizzazioni Internazionali e Forze dell'Ordine - si sono confrontati con studenti e neolaureati Luiss accorsi al campus di viale Romania per informarsi sulle opportunità occupazionali, i processi di selezione e le competenze maggiormente ricercate in questo settore. Un importante appuntamento tra domanda e offerta di lavoro, che si rinnova ogni anno.

"Per l'Arma dei Carabinieri è fondamentale farsi conoscere, è fondamentale aprire le porte della nostra istituzione e far comprendere ciò che facciamo quotidianamente. Dall'altra parte è importante per i ragazzi capire quali possono essere gli sbocchi lavorativi all'interno dell'Arma dei Carabinieri, così come conoscere le sfaccettature di un'istituzione che potrebbe non essere, a volte, conosciuta" ha dichiarato il Tenente dell'Arma dei Carabinieri Pietro Pulsoni.

"Essere qui alla Career Day for Social Impact è importante per noi come employer dell'International Development Law Organization perchè possiamo incontrare gli studenti, trovare nuovi talenti che ci possono aiutare a implementare la nostra missione come organizzazione internazionale" ha aggiunto Gaia Catalani, Hr Operations Consultant IDLO.

Per i giovani partecipanti, un'occasione per consegnare i propri curricula, sostenere i primi colloqui conoscitivi e orientarsi tra le diverse opportunità offerte. Alcuni avevano già partecipato alle edizioni precedenti, avviando proprio grazie a questa iniziativa il proprio percorso professionale. Abbiamo sentito alcuni studenti.

"Sono qui per sfruttare al massimo questa opportunità offerta dal nostro Career Service della Luiss. Non è la prima volta che sono qui, anche l'anno scorso ho partecipato e grazie a giornate come questa sono riuscita a trovare il mio tirocinio. E' un'occasione per trovare di nuovo tutti i miei colleghi, ma anche per cercare di scoprire effettivamente le opportunità che mi possono essere offerte".

"Personalmente, avendo intenzione di voler lavorare in quelle che sono le organizzazioni internazionali, ovvero di provare quella che è la carriera diplomatica, avere un check sul curriculum, dei consigli da coloro che sono inseriti e hanno una carriera consolidata in tali settori è estremamente utile e anche fonte di ispirazione".

L'iniziativa rientra nel più ampio lavoro del Career Service dell'Ateneo, che accompagna studentesse e studenti lungo tutto il percorso universitario con attività di orientamento, coaching individuale e preparazione ai processi di selezione. Un impegno che produce risultati concreti: il 95% dei laureati è, infatti, occupato a un anno dal conseguimento del titolo.