Luiss e Confindustria: quarta tappa del Roadshow nazionale

Palermo, 4 feb. (askanews) - L'università Luiss Guido Carli e Confindustria unite da un progetto, che mette al centro opportunità concrete per studenti, neo laureati e imprenditori del territorio. L'obiettivo è quello di creare sinergie durature tra università, aziende e nuove idee d'impresa, accelerando l'innovazione e lo sviluppo economico. Insieme, hanno presentato la quarta tappa presso la sede di Sicindustria a Palermo, del "Road Show Nazionale - Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio".

E' intervenuto in merito Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria: "Per le imprese che rappresento è fondamentale questo gruppo di lavoro, che è fatto da tre componenti, da tre gruppi a sé stanti ma che hanno delle sovrapposizioni, delle intersezioni. Le imprese, senza l'università e senza i giovani, non possono andare avanti".

Un'iniziativa che mette al centro il dialogo tra mondo accademico e nuovo sistema produttivo, come descritto da Rita Carisano, Direttore Generale Luiss: "Confindustria, insieme a Luiss, sta realizzando questo road show per raccontare agli studenti la Luiss, ma anche per raccontare quanto Luiss sia vicina alle aziende. Questo è l'obiettivo di questo appuntamento, facendo un focus su un tema che sappiamo essere molto vicino sia allo spirito dei giovani che a quello dell'intelligenza artificiale".

Il road show, giunto alla quarta tappa, mira a creare un modello di collaborazione strutturale tra formazione universitaria e imprese, favorendo l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Ha parlato così il professor Giuseppe Italiano, Prorettore AI e Digital Skills Luiss: "In generale esiste un problema di miss match, di competenze ovunque in Italia. Siamo un Paese che non ha un alto grado di digitalizzazione e le università stanno lavorando per riuscire a colmare in qualche modo questo divario, ma è molto importante riuscire a correre in questa direzione".

Particolarmente richiesti i professionisti esperti in materia digitale. Secondo i dati presentati all'evento, circa il 40% delle aziende siciliane considera la trasformazione tecnologica una priorità strategica, ma riscontra difficoltà nel reperire profili adeguati.