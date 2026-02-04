ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

Luiss e Confindustria: quarta tappa del Roadshow nazionale

Palermo, 4 feb. (askanews) - L'università Luiss Guido Carli e Confindustria unite da un progetto, che mette al centro opportunità concrete per studenti, neo laureati e imprenditori del territorio. L'obiettivo è quello di creare sinergie durature tra università, aziende e nuove idee d'impresa, accelerando l'innovazione e lo sviluppo economico. Insieme, hanno presentato la quarta tappa presso la sede di Sicindustria a Palermo, del "Road Show Nazionale - Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio".

E' intervenuto in merito Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria: "Per le imprese che rappresento è fondamentale questo gruppo di lavoro, che è fatto da tre componenti, da tre gruppi a sé stanti ma che hanno delle sovrapposizioni, delle intersezioni. Le imprese, senza l'università e senza i giovani, non possono andare avanti".

Un'iniziativa che mette al centro il dialogo tra mondo accademico e nuovo sistema produttivo, come descritto da Rita Carisano, Direttore Generale Luiss: "Confindustria, insieme a Luiss, sta realizzando questo road show per raccontare agli studenti la Luiss, ma anche per raccontare quanto Luiss sia vicina alle aziende. Questo è l'obiettivo di questo appuntamento, facendo un focus su un tema che sappiamo essere molto vicino sia allo spirito dei giovani che a quello dell'intelligenza artificiale".

Il road show, giunto alla quarta tappa, mira a creare un modello di collaborazione strutturale tra formazione universitaria e imprese, favorendo l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Ha parlato così il professor Giuseppe Italiano, Prorettore AI e Digital Skills Luiss: "In generale esiste un problema di miss match, di competenze ovunque in Italia. Siamo un Paese che non ha un alto grado di digitalizzazione e le università stanno lavorando per riuscire a colmare in qualche modo questo divario, ma è molto importante riuscire a correre in questa direzione".

Particolarmente richiesti i professionisti esperti in materia digitale. Secondo i dati presentati all'evento, circa il 40% delle aziende siciliane considera la trasformazione tecnologica una priorità strategica, ma riscontra difficoltà nel reperire profili adeguati.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi