Luiss Business School: la Reunion degli alumni del public affairs

Roma, 23 mar. (askanews) - Si è svolta a Villa Blanc, sede della Luiss BusinessSchool, la II Reunion degli Alumni dell'Executive Master in Lobby, Relazioni Istituzionali & Human Capital, oggi in aula alla 18° edizione.

Un appuntamento che si inserisce a pieno titolo nell'offerta formativa della Scuola, perché trasforma l'incontro tra ex partecipanti in un'occasione di apprendimento continuo, capace di generare idee, esperienze e nuove opportunità professionali. Un Master, che abbina una formazione manageriale generale a percorsi specifici in Public Affairs & External Relation, per la formazione di esperti di relazioni istituzionali, della rappresentanza degli interessi e della comunicazione esterna.

Ad aprire l'evento i saluti istituzionali del Dean della Luiss Business School Raffaele Oriani e di Matteo Caroli, Associate Dean e Leader Luiss Business School Alumni Hub, seguiti dagli interventi di Alberto Petrucci, Direttore dell'Executive Master, e di Francesco Delzio, Condirettore del programma. La tavola rotonda "L'interesse dell'Italia nell'Italia degli interessi" ha visto i contributi di Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Rita Carisano, Direttore Generale Luiss Guido Carli, dell'imprenditore Marco Gay e di Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS-DOXA Italia. Tra i temi emersi durante la giornata, la sfida dell'Intelligenza Artificiale per il Public Affair:

"L'intelligenza artificiale potrà generare un salto di qualità importantissimo ulteriore, trasformando questa professione e rendendola sempre più strategica e manageriale, perché l'AI ci consentirà di uscire dalla logica dei salotti, delle relazioni nude e crude, dell'agendina e di entrare in una dimensione che invece è fondata su dati ed evidenze. Evidence Based e Data Driven, questo è il modello anglosassone di Public Affairs che io credo, nei prossimi anni, si potrà realizzare davvero in Italia grazie all'intelligenza artificiale" ha dichiarato Francesco Delzio, Condirettore Executive Master Lobby, Relazioni Istituzionali e Human Capital.

Un incubatore di idee, opinioni ed esperienze utili all'inserimento nel mondo del lavoro e per la crescita professionale. La community degli Alumni, risulta essere così particolarmente attiva e svolge un ruolo fondamentale in termini di networking ma anche di lifelong-learning.

"E' importante perché unisce dei punti fondamentali di come cambia la rappresentazione degli interessi, di come cambia il rapporto fra istituzioni, fra aziende e fra persone. La Luiss Business School, in questo, ha dato, dà e darà un contributo essenziale perché, per gestire un cambiamento importante come quello che viviamo, servono competenze e le competenze bisogna metterle in collegamento con tutti gli interessi" ha detto l'imprenditore Marco Gay.

La Luiss Business School, conferma così il proprio impegno concreto per valorizzare una community di Alumni attiva e intergenerazionale, proponendosi come ponte tra pubblico e privato, per formare professionisti capaci di coniugare l'interesse delle imprese con l'interesse nazionale.