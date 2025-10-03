ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Luiss Business School: il via all'executive round table

Roma, 3 ott. (askanews) - La Luiss Business School ha aperto le porte di Villa Blanc per riunire i principali esponenti del Public Affairs nel mondo delle aziende che, durante una tavola rotonda, hanno discusso insieme a Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dell'importanza di connettere le istituzioni con il paese, il mondo produttivo, i formatori delle future generazioni e classi dirigenti. Abbiamo parlato con Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia:

"Per noi della Commissione europea è un obiettivo fondamentale perché ovviamente le politiche dell'Unione europea non possono funzionare senza l'appoggio dei portatori di interesse, degli stakeholders e del business, quindi per noi è importantissimo avere questo network e svilupparlo. E poi ovviamente è molto importante formare i leader del futuro, quindi i manager del futuro e i giovani che adesso fanno questi corsi e che devono essere sempre più informati su quanto fa l'Unione europea e la Commissione".

Una serata che ha permesso di mettere in luce gli scenari europei, dalla governance, le relazioni istituzionali, alle strategie finanziarie. Con i saluti iniziali del Dean della Luiss Business School, Raffaele Oriani, ed il coordinamento dei lavori di Francesco Delzio, Codirettore Master in Relazioni Istituzionali e Human Capital, Luiss Business School e di Giovanni Friolo, Referente scientifico Executive Programme Governance, Relazioni Istituzionali e Strumenti Finanziari è stato presentato l'executive programme progettato, proprio, per fornire una conoscenza approfondita dei Public Affairs in ambito comunitario e delle opportunità di finanziamento.

