Luiss Business School, ecco la nuova sede nel cuore di Milano

Milano, 28 mag. (askanews) - La novità nel cambiamento, nell'evoluzione e nell'innovazione. È con questo spirito e questa visione che Luiss Business School ha presentato la sua nuova veste milanese. Una sede innovata, potenziata, proiettata nel futuro. In simbiosi con la Milano che corre e rincorre sé stessa. Che segue e insegue il successo. Con una identità precisa e con una personalità spiccata. A rappresentanza dell'eccellenza italiana.

All'evento sono intervenuti i rappresentanti del mondo economico, accademico, istituzionale. Presenti infatti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che hanno arricchito il dibattito ribadendo la centralità dell'alta formazione per l'economia e la competitività del Paese.

E poi ovviamente il Presidente di Università Luiss, Giorgio Fossa, che insieme al Presidente della Luiss Business School Luigi Abete e al Dean Raffaele Oriani, ha illustrato l'idea, il percorso e la traiettoria del nuovo investimento Uno slancio per il futuro, una scommessa pura sulle giovani menti e sul talento nazionale. Perché investire in formazione è assicurarsi il futuro e posizionarsi a livello internazionale.

Anche e soprattutto sul piano di quella transizione tecnologica, oggi fortemente influenzata dall'impatto dell'intelligenza artificiale. Un tema dibattuto, approfondito e sviscerato dalla prestigiosa tavola rotonda moderata da Simone Spetia, giornalista di Radio24, che ha visto il confronto di Alessandra Carra, CEO Feltrinelli Group, Vincenzo Esposito, CEO Microsoft Italia, Andrea Guerra, CEO Prada Group. Un tema inquadrato inoltre in quel processo di grandi trasformazioni in atto che necessitano competenze manageriali sempre più solide.

E allora ecco l'importanza della formazione. Non come slogan o claim, ma come obbiettivo concreto da perseguire. Con passione e disponibilità, con competenza e lungimiranza. La mission della scuola è chiara: formare leader consapevoli, capaci di prevedere le trasformazioni in atto capaci di generare impatto sulla società, intercettarle e guidarle. E il nuovo spazio inaugurato è, come ribadito da tutti, l'espressione concreta del modello educativo. "Con l'approccio multi-hub poi" spiega Oriani, "formiamo talenti, manager e professionisti mettendo al centro visione strategica, capacità analitiche e pensiero critico".

La persona al centro quindi. La formula più semplice per l'innovazione più grande. Quella della Luiss Business School.