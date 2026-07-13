Luiss Business School: 300 colloqui per il futuro dei talenti

Roma, 13 lug. (askanews) - Villa Blanc apre le porte all'MBA Networking Day della Luiss Business School: 300 colloqui in un solo giorno. L'evento mette in contatto i partecipanti al Master in Business Administration Full-Time con una selezione di aziende italiane e multinazionali operanti in settori chiave dell'economia, consolidando un percorso mirato a formare profili manageriali pronti per le sfide di ogni settore.

"Gli studenti del full time MBA incontreranno un gruppo di aziende. Si svolgeranno circa 300 colloqui, individuali, formali, ma ci saranno anche diverse occasioni informali di chiacchierata tra recruiter, manager e studenti, creando quindi la preziosa occasione di incontro di persona, dal vivo e con con aziende di settori differenti", spiega Silvia Ticolpe, Head of Career Services Luiss Business School.

Un modello che punta tutto sulla rete internazionale, creando un ponte diretto tra gli studenti e i grandi mercati globali

"Questa giornata si inserisce in questo percorso proprio nel trasformare le nostre aspirazioni in fatti concreti. Quindi, questa nostra ambizione di preparare i nostri talenti migliori per una società migliore, prova a connettere talenti con le organizzazioni", commenta Cristiano Busco, direttore MBA Full-time Luiss Business School.

"La presenza di aziende partner internazionali, in un contesto come quello odierno, ben si sposa anche con le traiettorie di sviluppo del nostro MBA, che sarà sempre più internazionale con studenti internazionali e che, tra l'altro, usufruirà anche della nostra posizionamento multi hub in contesti come Amsterdam e Dubai", conclude.